Arrufat demanda la CUP, l'«Ara» i el periodista Albert Llimós pel presumpte cas d'abús sexual

Arrufat va insinuar extorsió

L'exdiputat de la CUPha presentat una demanda contra la, el diari Ara i el periodista Albert Llimós per la informació publicada el 4 d'octubre de 2020 en què s'explicava que Arrufat havia deixat el partit amb una "denúncia interna per agressió sexual". Segons ha informat la defensa en un comunicat, la demanada ha estat admesa a un jutjat dei té per objectiu "restaurar el nom d'Arrufat vers les falses acusacions públiques i sense cap mena de fonament fetes contra la seva persona pels qui ara són demandats i que li han causat greus prejudicis tant personals com professionals".La defensa sosté que amb aquest moviment Arrufat vol que quedi palès que "les informacions publicades són falses" i defensar el seu dret a l'honor. Per tot plegat, ha decidit que la compensació econòmica a reclamar als demandats sigui la quantitat simbòlica d'un euro en concepte d'indemnització tot i que, remarca el comunicat, se li ha produït un "greu perjudici" en termes morals, laborals, socials i econòmics".Des de la CUP s'ha volgut mostrar el "respecte" per la decisió presa per Arrufat, també pel que fa a la demanda interposada contra la formació anticapitalista. Fonts consultades admeten que es va "trencar la confidencialitat" dels protocols del partit per a aquest tipus de casos. De tota manera, insisteixen que la informació de l'Ara no es va contrastar amb la CUP. Les mateixes fonts remarquen que la formació "treballa cada dia" per millorar els processos interns per abordar les denúncies d'abusos sexuals.Segons va publicar l'Ara l'any passat, Arrufat tenia una denúncia interna per agressió sexual i una altra per abús sexual quan va decidir abandonar el partit el 2019. La formació anticapitalista va admetre l'existència d'una investigació sobre Arrufat. Una noia va denunciar internament l'exdiputat per agressió sexual la tardor del 2014, quan encara era electe al Parlament. En aquell any, però, els protocols interns de la CUP per afrontar les agressions sexistes encara no estaven vigents, i es va crear una comissió informal per tractar el cas.El 2019 va rebre una nova denúncia, aquest cop per abús. Just abans de les eleccions municipals Arrufat va decidir abandonar la formació, ja que tot i que la comissió encara estava tractant el cas, el protocol estableix un agreujant per repetició que implica l'expulsió. La formació anticapitalista ha confirmat el procés intern per aclarir els fets a través d'un comunicat difós poc després que es fes publica la notícia. En el text, la CUP condemnava l'agressió, es reafirmava en el rebuig a les agressions masclistes i assegurava que es mantenia "ferm" el seu compromís contra "el patriarcat" i aquest tipus de fets.Arrufat, a través d'un missatge al seu compte personal de Facebook, va dir que que "finalment havia quedat alliberat de l'extorsió que suposava l'amenaça de rebentar-me la vida enviant-ho a les xarxes i als mitjans". Va explicar que tenia preparat un vídeo i un text exposant els fets, que ell considera mentida, i destapant "una cosa encara més greu". En el missatge enregistrat -que evitava oferir detalls de les presumptes agressions-, Arrufat acusava la CUP de filtrar el cas per desprestigiar-lo.L'exdiputat, que defineix la manera de procedir del partit com a "fraudulenta" -fins i tot parla d'"extorsió"-, també anunciava que es querellaria contra el diari si no rectifica de forma proporcionada l'article publicat. "Aquí no hi ha res d'innocent en aquesta operació que em porta a estar amenaçat durant un any i mig", afirma Arrufat sobre l'actuació del partit, tot i que va evitar posar-hi noms.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor