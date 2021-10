La revolució que prepara la FIFA: el fora de joc canviarà per sempre

L'exentrenadoractualment director de desenvolupament del futbol de la FIFA, ha revelat el futur de la norma del. El reglament no canviarà, en principi, però sí que hi haurà una revolució en la forma d'assenyalar les infraccions.El pla consisteix en perfeccionar lafins al punt que detecti automàticament els fores de joc: "Hi ha moltes possibilitats que el fora de joc", ha revelat el directiu de la FIFA. Així s'evitarien les aturades en les quals es perd temps analitzant les jugades i no caldria deixar acabar totes les accions per ser revisades posteriorment.En una conversa amb la premsa a París, l'extècnic de l'Arsenal ha afirmat que "estic obligat a mantenir-ho en secret, però serà". D'aquesta manera, és previsible que la tecnologia estigui a punt per alque se celebrarà entre el novembre i el desembre.​​

