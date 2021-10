Condemnen un home a tres anys de presó per insults homòfobs a Vilanova i la Geltrú

El Jutjat Penal número 2 de Vilanova i la Geltrú ha condemnat a tres anys deun home que durant mesos va assetjar, insultar ide Vilanova i la Geltrú. La sentència també recull la prohibició de l'home d'apropar-se a menys de 500 metres de les víctimes i l'obliga a indemnitzar-los amb 2.000 euros a cadascun pels danys morals ocasionats.Els atacs van començar l'abril de 2018 i es van allargar alguns mesos. L'homealhora que els insultava pel carrer al crit de "maricons". En alguna ocasió també els va arribar a amenaçar de mort per la seva orientació sexual. Les dues víctimes tenen també discapacitats psíquiques i físiques.El primer atac va ser el 25 d'abril de 2018, quan l'agressor va assaltar un dels membres de la parella, quan tornava a casa. El va empènyer contra un mur i va intentar apedregar-lo mentre l'insultava per la seva condició sexual, però cap delsque va fer va acabar impactant en la víctima. Uns dies més tard, la matinada del 30 d'abril, l'home va seguir els atacs a la parella i va llençar pedres contra la finestra de casa seva i va arrencar els fusibles del comptador de la llum."Us mataré" o "Us tallaré el coll", els va arribar a dir. Els insults i intimidacions es van allargar fins al mes de juny d'aquell any. En alguna ocasió també. La intimidació va ser "persistent i continuada", segons recull la sentència: "Tenia la intenció seriosa, expressa i inequívoca d'atemptar contra la integritat física i la vida dels denunciants". La sentència també recorda que el comportament "hostil" contra les víctimes es va exercir "en totes les formes possibles". La parella va acabar canviant de casa després dels fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor