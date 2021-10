Laha detingut un home, de 47 anys i veí de la ciutat, com a presumpte autor d'un delicte de. Els fets van tenir lloc aquest dimarts, cap a les set del matí, quan la policia va rebre l'avís que un home estava agredint una dona al carrer del Bruc de Manresa.En arribar al lloc, els agents van trobar l'home i la dona -de 45 anys i parella sentimental de l'agressor- i uns testimonis van explicar que havien vist com l'home li havia, motiu pel qual va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de violència en l'àmbit familiar.

