Les estrenes imprescindibles de sèries per a finals d'octubre

Reservation Dogs (Disney+) - 13 d'octubre

Al otro lado del instituto (Disney+) - 13 d'octubre

You (Netflix) - 15 d'octubre

Sé lo que hicisteis el último verano (Amazon) - 15 d'octubre

Succession (HBO) - 18 d'octubre

Sospechosas inesperadas (Filmin) - 19 d'octubre

Invasión (Apple TV+) - 22 d'octubre

La sangre helada (Movistar) - 25 d'octubre

El tiempo que te doy (Netflix) - 29 d'octubre

Doctor Portuondo (Filmin) - 29 d'octubre

Sueño bendito (Amazon Prime) - 29 d'octubre

Diferents actors interpretant a Maradona Foto: Amazon Prime Video

La tardor és sinònim de grans estrenes de sèries. El nou curs seriòfil va arrencar amb diverses novetats que han marcat l'actualitat de les plataformes, com. Tot i això, els serveis comno es queden enrere i aquest octubre tornen a agafar embranzida amb l'arribada de noves sèries i noves temporades de produccions molt esperades pels seguidors.Aquest octubre ja han aparegut novetats destacades com(a Netflix),(a Apple TV+),(a) o(a. Per a poder destriar el gra de la palla, des deus oferim la llista de les millors novetats que arribaran en les últimes setmanes d'octubre a les plataformes:Una de les novetats més originals de la temporada, que arriba a Catalunya a través de Disney gràcies al seu contracte amb Hulu. Taika Waititi, un dels directors de major renom en l'actualitat a Hollywood, és un dels creadors d'aquesta sèrie que barreja la clàssica sitcom adolescent amb un escenari insòlit: una reserva de natius americans.Inspirada en les obres de l'autor R. L. Stine. Aquesta nova sèrie es tracta d'una antologia de 8 episodis que narra històries increïbles que ens faran reflexionar sobre una realitat que està a l'altre costat de la que coneixem. Cada episodi els presenta als espectadors un nou elenc de personatges que han d'endinsar-se en una sorprenent aventura d'autodescobriment en un món sobrenatural de bruixes, alienígenes, fantasmes i universos alternatius.Una de les sèries més polèmiques que ha presentat la plataforma en les últimes temporades. Aquesta setmana arriba la tercera fornada de capítols d'aquesta ficció que se situa en la vida d'un home masclista i psicòpata, que aconsegueix sortir amb dones després d'haver-les espiat de manera obsessiva.I aquesta festivitat importada dels Estats Units suposa una fornada immensa de sèries i pel·lícules de terror. Aquesta nova minisèrie, un clàssic remasteritzat diversos cops, evoca al gran gènere de l'. S'estrenarà la mateixa setmana en la que ha aparegut el primer tràiler de la darrera pel·lícula d', un dels grans clàssics de la categoria.La líder indiscutible de les estrenes d'aquest octubre, una de les noves temporades més esperades de tot el 2021. Les lluites internes i empresarials de la família Roy tornen a HBO després d'haver arrasat als premis Emmy durant dues temporades consecutives. Jeremy Strong és l'intèrpret que més passions ha despertat entre els fans en els episodis anteriors, després dels fets de la segona temporada.Sèrie internacional d'orígen australià que aterra a la plataforma reina dels clàssics i del cinema independent. És una minisèrie basada en el robatori d'una immensa joia a Sidney, en el ja clàssic gènere de "lladres de guant blanc" que ha estat tan reproduït en l'audiovisual.Ciència-ficció d'alt voltatge que pot marcar un abans i un després en la perspectiva futurista d'un altre gènere molt conegut: les invasions alienígenes. La ficció aborda un atac alienígena que afecta tota la Terra, però es mostra des del punt de vista de personatges escampats per diferents continents.Miniserie d'episodis ambientada al segle XIX, carregada d'un realisme espectacular que impregna la pantalla. La ficció explica la història de Patrick Sumner, un excirurgià de l'exèrcit caigut en desgràcia que s'inscriu com a metge del vaixell en una expedició balenera a l'Àrtic.Explica la superació d'una ruptura en deu episodis de deu minuts. La base, a part de la rapidesa amb la que relata la història, és abordar aquesta ruptura des del punt de vista de "l'error" que va cometre la protagonista i la va dur a viure una relació de més de 9 anys. Ho protagonitzen Álvaro Cervantes i Nadia de Santiago.És la primera sèrie que produirà de manera íntegra Filmin i es basarà en l'obra de l'escriptor Carlo Padial. És una història que explica la relació entre un psiquiatra i el seu pacient, dos personatges amb unes personalitats molt complexes i interrelacionades entre sí en el seu tractament psicològic.Sèrie documental ficcionada sobre la vida, carrera i decadència de Diego Armando Maradona. Diferents actors interpreten el 10 d'Argentina, des de la seva infància, passant pels seus primers anys de carrera, el seu pas pel Barça i la seva tragèdia en els últims anys de la seva vida futbolística.

