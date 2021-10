L'Estat preveu destinar a Catalunya el 17,2% d'inversions del 2022

Elspreveuen invertir 2.230,7 milions a Catalunya el proper any. Així ho inclouen els comptes entregats al Congrés aquest dimecres per la ministra d'Hisenda,, segons els quals el país rebrà elpel govern espanyol. Per tant, per sobre del 16,4% del seu pes pel que fa a la població peròque representa, el llindar que marca la disposició addicional tercera de l'Estatut que caldria complir.Malgrat tot, Montero ha assegurat durant la seva roda de premsa a la cambra baixa que els comptes compleixen amb el que dicten els diversos estatuts pel que fa a les inversions. En concret pel que fa a Catalunya, ha defensat que la interpretació feta de la disposició addicional catalana computa tant les inversions estrictes (incloses al capítol 6 de despesa) com determinades(al capítol 7). I fent-ho així, ha insistit la ministra, els recursos que es destinaran a Catalunya sí que assoleixen el 18,7% del total, a prop del seu pes en el PIB.Igualment, ha destacat que el govern deha incrementat en un 37% els recursos rebuts per Catalunya. Pel que fa a inversions, en tot cas, nomésse situa per davant , amb 2.267,1 milions (el 17,4% del total), mentre que eles queda amb 1.208,6 milions (9,3%), per sobre de, amb 1.151,5 milions (8,9%), i de, amb 1.074,7 milions (8,3%). En total, les inversions territorialitzades previstes ascendeixen a 13.007,2 milions, per bé que, en total, sumen 21.434,1 milions, si s'inclouen les no regionalitzables i les que es fan a l'estranger.Els comptes del 2021 preveien una inversió per a Catalunya de, l'equivalent al 17,1% del total. Una xifra molt similar als 2.051 milions (16,8% del total) inclosos en el projecte de pressupostos del 2019 que finalment no van veure la llum, arran del qual el govern de Sánchez va convocar eleccions. Es tracta, en tot cas, de xifres força superiors als 1.351,4 milions per a Catalunya previstos en els últims pressupostos elaborats per l'executiu de, el 13,1% del total territorialitzat.Ara bé, entre les xifres d'acostuma a haver-hi una diferència notable. Entre 2013 i 2018, l'Estat no va gastar un terç de les inversions previstes als comptes en infraestructures i, en concret pel que fa a empreses públiques sensibles com, les "pluges de milions" acostumen a quedar en ben poc, ja que tan sols han executat un 40% d'allò pressupostat els darrers cinc anys . Pel que fa al 2020, el govern espanyol va destinar a Catalunya només el 12,7% de les inversions , i el primer semestre d'aquest 2021 no sembla que millori, ja que el primer semestre tan sols hi havia gastat el 10,7% del total territorialitzat (i el 13% del previst en el pressupost)

