Manel Gasch assumeix l'abaciat de Montserrat refermant l'objectiu d'«acollir tothom»

. Aquesta ha estat una de les frases centrals pronunciades pel nou abat de Montserrat, Manel Gasch, en les paraules que ha pronunciat després de la benedicció abacial que ha tingut lloc aquest dimecres al monestir. "Acolliu tothom" va ser la recomanació donada, en ple franquisme, pel Papaa l'aleshores abat. Manel Gasch les ha assumit com un missatge que expressa l'espiritualitat benedictina i que "continuaran inspirant-nos". En el missatge que ha donat després de la benedicció, ha insistit en la tradició del monestir "de servei especial a la societat i al poble de Catalunya".monjo de Montserrat i exarca (bisbe dels catòlics de tradició bizantina de Grècia) ha presidit la cerimònia solemne al monestir benedictí, que avui celebra també la festa dels beats monjos màrtirs. Hi han assistit el president de la Generalitat,; la delegada del govern espanyol,; la consellera de Justícia,; la directora general d’Afers Religiosos,, i la presidenta de la Diputació de Barcelona,, a banda d'una nodrida representació dels bisbes de Catalunya i un bon nombre de superiors benedictins i cistercencs.La referència de Gasch a Cassià M. Just no és gens anecdòtica. Ja en el mateix moment de la seva elecció, va decidir dur la creu pactoral que havia dut Just, un abat que es va caracteritzar pel seu compromís en defensa de les llibertats i els drets ancionals de Catalunya. El nou abat s'ha referit a la proximitat delque se celebrarà l'any 2025, una data que Manel Gasch ha situat com un moment de gran transcendència en la història de la comunitat, i també un moment per "escoltar la veu de Déu, a, a escoltar-vos a vosaltres, convençuts que si escoltem, sentirem alguna cosa".Manel Gasch ha afirmat que la celebració del Mil·lenari ha de tenir també l'objectiu de continuar amb la línia d'"" i que "els mil anys de Montserrat són també mil anys d'una societat amb la quan han avançat conjuntament al llarg de la història. El Mil·lenari és, a la vegada, l'oportunitat de projectar Montserrat vers el futur".En el transcurs de la cerimònia, el nou abat ha rebut de l'exarca Manuel Mirque són els estris de la seva autoritat com a nou cap de la comunitat benedictina. Montserrat ha iniciat avui una nova etapa de la seva història després de l'elecció del 15 de setembre passat en què va ser elegit per la comunitat en votació secreta.

