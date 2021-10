entrevista

Un dels molts productesés el. Una llesca es pot acompanyar de dolç o salat, torrada o fresca... I cada forn elabora la seva recepta, amb més o menys hores de fermentació, amb una o altra farina. Això sí, tots comparteixen una cosa en comú: lal. Una manera de fer que a Sabadell té com a un dels exponents lai això ha fet que l'hagin seleccionat com un delsque produeix aquest producte.Es va presentar, per primera vegada, a la, organitzat pel Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pa de Pagès Català -insígnia de garantia de qualitat- aquest octubre. La seva propietària,(Sabadell, 1977), fa bona la dita "dur un pa sota el braç", perquè "tota la vida he ajudat al negoci dels pares". Una herència que manté, mig segle després, la manera d'elaborar el pa de pagès.- Tota la vida hem confiat que el pa que fem és bo. Ara, també ajuden les crítiques constructives de la clientela, perquè contribueixen a millorar-lo i sempre havíem dit de participar-hi. A més, formem part de l'IGP i passem unes auditories cada any per certificar que fem el pa artesanal. Ens l'analitzen, també les farines, la composició, les hores de fermentació... Tot!- No té tanta proporció d'aigua com el guanyador. També és alveolat, i no pesa a l'estómac, té més crosta i no està cuit a temperatures tan altes com ho fan d'altres. Si agafes una bona llesca i lTe'n pots menjar una, dues i no pararies. I és per a totes hores.i t'agrada menjar molla, també crosta, aquest pa de pagès l'acompanyes amb tot., fent aquest pa que no és funyit sinó més marcat i això li dona una altra peculiaritat a l'hora de fermentar.- El meu pare ho ha tingut molt clar:amb tot això del pa precuit i congelat o amb additius. Sempre hem treballat de nit, ara no tant com abans, perquè ja tenim màquines que ens ajuden i si volem repartir el producte a primera hora hem de fer-ho així. No comencem a les nou o deu de la nit, més aviat, a mitjanit o fins i tot, a les dues de la matinada, però. Mantenim 24 hores de fermentació, que són molt llargues i és aquí on ens ajuden les càmeres.El que et deia,. Tot és manual, fins i tot les barres. Les fem una a una i aquí és veu la traça dels forners, perquè s'aprecia si totes queden iguals a l'hora d'estirar-les.- Tenim una clientela molt fidel. Conservem alguna quan el negoci el portaven els meus pares i també tenim una altra que saben el que volen, un bon pa, que no faci aquella bola a l'estómac, amb una digestió pesada. I això passa, precisament, amb els industrials, perquè el procés de fermentació el fa a l'estómac.- ... Ens anem adaptant i anem variant el ventall. A més del pa de la tota la vida, hem anat fent-lo amb masses mare, amb 24 i 48 hores de fermentació. També amb diferents tipus de farines, com de kamut, d'espelta i mogudes a la pedra, 100% de sègol i, mica en mica, anem explorant nous camps.i sobretot, si és 100%, per dir-te alguna cosa, de sègol, ho és.- Sí, hi tornarem. L'experiència ha estat molt positiva i els clients estan molt contents que haguem participat, que això és el més important.- Sí.- Treballem de maneres diferents, cadascú té la seva peculiaritat, i. El jurat ho tenia bastant difícil.

