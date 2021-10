Puigneró: «Ni jo ni ningú del Govern ha parlat mai de trinxar la Ricarda»

Suport amb matisos del PSC

"Ni jo ni ningú del Govern ha parlat mai de trinxar". Aquesta és una de les frases que ha fet servir el vicepresidenten l'arrencada de la compareixença al Parlament, feta a petició pròpia, per informar sobre l'ampliació -per ara fallida- de l'aeroport del Prat. Al final de la primera intervenció, ha remarcat que el Govern "salvarà" aquesta llacuna, però no "a costa de trinxar l'economia del país". Puigneró ha retret la "propaganda partidista i pancartera" dels grups amb l'ampliació de la infraestructura, paralitzada per ordre del govern espanyol, i ha indicat que el Govern es manté en l'acord del 2 d'agost amb la Moncloa. "Tot s'ha aturat per un tuit? Sorprenent i sospitós. Començo a pensar que", ha remarcat Puigneró, que s'ha posat a disposició de la Moncloa si s'obre una "finestra d'oportunitat" per reprendre les negociacions.A quin tuit es referia? Al que va fer el president de la Generalitat, el 3 de setembre , després de conèixer-se el pla d'Aena per ampliar el Prat tocant, això sí, zones naturals protegides. "L'endemà es va reconduir", ha recordat Puigneró, en referència a l'acord al qual va arribar l'executiu català l'endemà en unes jornades de convivència a La Vall d'en Bas . Aquest acord té quatre punts i, segons el dirigent de Junts, continua "vigent": objectiu de tenir un aeroport connectat de manera intercontinental; el Govern es manté en l'acord del 2 d'agost rubricat verbalment entre el vicepresident i la ministra de Transports,; el pla director d'és l'espai adient per fixar l'ampliació; i la llacuna de la Ricarda "no es toca"."De la mateixa manera que hem hagut de balancejar salut i economia en la pandèmia, hem deen un context d'emergència climàtica. Només així podrem garantir futur per a les noves generacions", ha remarcat Puigneró, que ha indicat que hi ha un "mandat" de la cambra - gràcies a una resolució del debat de política general - per reprendre la negociació sobre la inversió. Aquest mandat va sorgir d'una proposta pactada entre Junts i el. "El Govern ho ha d'intentar, té aquesta, i per la vicepresidència no quedarà", ha ressaltat. Aquesta proposta va ser rebutjada per, que hi va votar en contra."Hi ha posicions d'inici que ho faran molt difícil. No encarar de manera oberta i traçable aquest problema no vol dir que no existeixi. Necessitem un aeroport intercontinental i sostenible", ha apuntat el dirigent de Junts. "Malauradament,, però hem de fer de Catalunya un país competitiu i descarbonitzat", ha ressaltat Puigneró, que ha insistit en la idea d'aeroport "verd" per referir-se a l'ampliació de la infraestructura. El vicepresident ha xifrat enels vols intercontinentals que hi havia abans de la pandèmia, i ha indicat que sense l'ampliació Barcelona es pot convertir en un aeroport "de segona", amb preeminença del baix cost i una situació de debilitat davant dei altres places de tota Europa.Puigneró, que ha indicat que l'economia ja està remuntant, ha apuntat que si Catalunya fos "decadent" no hi hauria "res a ampliar", i ha carregat contra els "negacionistes aeroportuaris"., s'ha preguntat el vicepresident, que s'ha posat a disposició del govern espanyol si s'obre una "finestra d'oportunitat" per tornar a parlar de l'ampliació. També ha remarcat la necessitat de, de la mateixa manera que ha reclamat el traspàs de les competències sobre Rodalies després de la vaga de maquinistes deque ha alterat bona part del funcionament dels trens en les últimes setmanes., portaveu del PSC a la comissió de Polítiques Digitals i Territori, ha fet costat al plantejament de Puigneró de tornar a la inversió pactada el 2 d'agost amb el ministeri de Transports, i també ha destacat la necessitat de rebaixar l'impacte ambiental de la infraestructura. En tot cas, però, ha posat de manifest les diferències de criteri entre Junts i ERC en tot allò que fa referència al Prat., ha indicat Terrades, que s'ha preguntat què li devia dir Aragonès a Pedro Sánchez el 15 de setembre a Palau perquè el líder del PSOE descartés definitivament la inversió.. La resta de regions comparables a Catalunya arreu d'Europa estan fent els deures. Resultarà que serem nosaltres els qui alimentarem altres aeroports que incrementaran els vols intercontinentals, amb tot el que significa per a l'economia del país", ha insistit el diputat del PSC.

