La pandèmia continua sota control, amb 96 pacients crítics

CONTAGIS 994.462 (+428) INGRESSATS 342 (-2) UCI 96 (-1) DEFUNCIONS 23.937 (+1) Rt 0,78 (-0,02) REBROT EPG 42

(-1) VACUNACIÓ DOSI 1 5.931.663 (+713) DOSI 2 5.088.369 (+956) Actualització: 13/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.931.663 (+2.367) 83,9% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.801.878 (+5.651) 82% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 52.258 (-14.074) Actualització: 13/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.388.585 (+62) REBUIG A LA VACUNA 96.715 (+371) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.730.913 Dosis Moderna/Lonza: 1.313.763 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.630.625 Dosis Janssen: 345.595 Actualització: 04/10/2021

Altres notícies que et poden interessar

Laes manté sota control a Catalunya. Segons les últimes dades comunicades pel Departament de Salut, hi ha 96 ingressats a lesper Covid-19, dos menys que el dia anterior, quan es va baixar del llindar del centenar de pacients crítics i el Govern va anunciar la fi de la majoria de les restriccions des d'aquest divendres . La incidència i el risc de rebrot es mantenen a la baixa.Aquest dimarts s'han declaratque redueixen el total d'hospitalitzats fins als. En paral·lel, s'han notificatque situen el total des de l'inici de la pandèmia en 994.462 i s'ha notificatmés en les últimes hores (el total de defuncions per la Covid és de 23.937).L'Rt ha baixat dues centèsimes en les darreres hores i se situa ara en 078, mentre que el risc de rebrot baixa un punt, fins a 42. L'1,58% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu.passa de 56,08 a 55,09, mentre que a 7 dies baixa de 23,08 a 22,44.La vacunació continua a ritme lent. En les últimes hores només han rebut la primera dosi 713 persones i 956 han rebut la segona. Per ara, continua havent-hide la població de Catalunya major de 12 anys -la que pot rebre la vacuna- ambi un 83,9% que ha rebut la primera punxada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor