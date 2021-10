Òmnium activa el «Tàndem Cultural» per crear 500 parelles lingüístiques abans d'acabar l'any

, amb la col·laboració del, eli l'entitata, ha posat en marxa aquest dimecres el "" per fomentar la, lai laa través de. El projecte s'emmarca en la campanya que Òmnium va presentar el setembre per plantar cara a l'ofensiva contra el català. L'entitat confia poder crearabans d'acabar l'any. "La llengua catalana és símbol de resistència i de futur, l'hem de salvaguardar davant d'aquells que la voldrien minoritària i uniforme", ha ditEl "Tàndem Cultural" combina llengua i cultura. Així, les parelles lingüístiques que es creïn es beneficiaran de més dearreu del territori entre les quals hi ha concerts d'Oques Grasses, Maria del Mar Bonet, Sílvia Pérez Cruz o Clara Peya, espectacles de màgia, teatre, cinema o entrades a festivals. El projecte arrenca aquest dimecres amb 33 activitats obertes a prop de 400 persones. "Cal que el català continuï sent una llengua inclusiva i d'acollida, perquè quan diem que volem ser més això també ha de suposar que no permetrem que s'exclogui ningú per motius de llengua", ha remarcat Cuixart a través d'un comunicat.Amb aquest projecte, Òmnium vola través de vincles culturals, així com ajudar la indústria cultural i garantir-ne l'accés a tothom. L'entitat animarà els seus socis a inscriure's a aquetes parelles lingüístiques, i les altres entitats col·laboradores -Voluntariat per la Llengua i Consorci- canalitzaran persones que actualment tenen interès per aprendre el català per afegir-se al projecte. A dia d'avui hi hao pendents de tenir una parella lingüística. El projecte, però, està obert a tota la ciutadania amb activitats arreu del país relacionades amb la cultura.Des d'aquest dimecres ja estan obertes les inscripcions per al "Tàndem Cultural". Tothom qui ho vulgui es pot apuntar a les activitats culturals que s'ofereixen, especificant si volo bé si volla llengua. A partir d'aquí, l'emparellament es farà de manera automàtica. Les inscripcions es tancaran el 17 d'octubre i s'informarà per correu electrònic a cada inscrit amb qui formarà parella, i se'ls animarà a trobar-se una hora abans de l'acte per tal d'establir una conversa en català. Podran recollir les entrades per l'acte en qüestió -de manera gratuïta- i un cop acabat es podrà fer una valoració sobra la trobada i s'oferirà la possibilitat de reprendre el mateix tàndem per a properes activitats.

