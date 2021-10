Sánchez torna a tancar la porta a referèndums «binaris i interessats»

"No acceptarem dividir la societat espanyola o basca ambque no tenen cabuda en la Constitució". Aquest és un dels missatges que ha llançat aquest dimecres el president del govern espanyol,, en la sessió de control al. Ho ha fet en resposta a, que li ha reclamat una major democratització en la presa de decisions, inclòs el futur de les "nacions sense estat" que hi ha a Espanya. La porta tancada de Sánchez es referia al, però no es pot destriar de la demanda catalana de referèndum que plana sobre la taula de diàleg i de la qual en fa bandera el president de la Generalitat,Sánchez ha remarcat que votacions sobre l'autodeterminació "no aporten res" i només serveixen peren un context de "més integració" dins la Unió Europea (UE) i de més consens entre els sindicats i els empresaris. "La democràcia espanyola és sòlida", ha reiterat el líder del PSOE, tot i que ha indicat que "sempre pot millorar". Ha posat com a exemple el fet que fa deu anys queva anunciar el cessament de l'activitat armada i que Bildu pugui estar asseguda a l'hemicicle.El Congrés dels Diputats, a banda, ha tornat a ser l'escenari de l'enfrontament perpetu entre. El president del govern espanyol i el líder del PP han topat una vegada més per la renovació dels òrgans constitucionals, enquistada des de fa mesos, i han constatat les diferències. Casado ha demanat a Sánchez que es comprometés públicament amb la renovació de tots els organismes deixant al marge el(CGPJ) -el PP insisteix que l'han de triar els jutges, el govern espanyol aposta per una altra fórmula-, i el líder del PSOE ha remarcat que els populars, en realitat, no volen cap renovació, i els ha demanat que compleixin amb la. "No ens mouran de la independència judicial", ha ressaltat Casado en un ple en què ha tornat a aflorar la divisió a l'hemicicle.La sessió de control s'ha celebrat un dia després del, jornada en què Sánchez va haver d'escoltar xiulets i peticions de dimissió al Passeig de la Castellana dejust abans de la desfilada militar. Aquesta actitud dels congregats va contrastar amb els aplaudiments al rei, escena habitual en aquest tipus d'esdeveniments. Pablo Iglesias, exvicepresident del govern espanyol i exlíder de, va alertar ahir que la monarquia està "molt compromesa" perquè ha esdevingut un símbol exclusiu de la dreta i l'extrema dreta. La recepció al, normalment plat fort de la Hispanitat, va ser exprés -només un quart d'hora- i sense contacte entre els presents., ha remarcat Casado en referència als xiulets, mentre que Sánchez ha posat de manifest que "sempre que governa l'esquerra" hi ha episodis d'aquest tipus en la desfilada militar. "Així és com entenen la convivència i el respecte a l'ordre constitucional", ha remarcat el president del govern espanyol, que s'ha vist "obligat" a corregir les apreciacions del líder del PP segons les quals Espanya està tècnicament en fallida i els populars hauran de "rescatar" de nou l'Estat un cop acabi, segons ell, l'etapa del PSOE a la Moncloa., ha indicat el cap de files del PP en la primera intervenció.Casado també ha criticat les mesures-en referència al bo cultural perquè els joves consumeixin "còmics i videojocs", segons el líder del PP- i la llei d'habitatge. "Menteixen en totes les previsions, això acabarà malament", ha indicat recolzant-se en les previsions de l'FMI , que han rebaixat les perspectives de creixement de l'economia espanyola per aquest 2021. "Un dirigent públic ha de ponderar i mesurar les intervencions, i no fer declaracions contràries a l'interès d'Espanya. Em veig obligat a corregir-lo públicament:", ha diagnosticat Sánchez.

