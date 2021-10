Marcar aquest número al mòbil et pot salvar si mai et roben el telèfon

Si marcas en tu móvil *#06# saldrá en tu pantalla el IMEI

Guárdalo y en caso de robo tu operadora podrá bloquear el terminal pic.twitter.com/EQluehFrup — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 11, 2021

és una de les màximes preocupacions dels ciutadans en l'àmbit de la seguretat. Sobretot, perquè cal gestionar després amb les teleoperadores de telefonia la cancel·lació del contracte, bloquejar el terminal o intentar recuperar el número per fer-lo servir en un altre dispositiu., a través d'un missatge a Twitter, ha volgut "regalar" un truc als usuaris per prevenir totes aquestes situacions.L'institut armat espanyol ha recomanat als ciutadans prémer aquest número específic al seu mòbil per tal que els surt. El número (o més aviat codi, per la seva composició) ésAsterisc, quadradet, zero, sis, quadradet. Un cop es faci, apareixerà de manera automàtica el codi IMEI, imprescindible per a les operadores de telefonia per a poder bloquejar de manera molt ràpida els terminals.És un codi aplicat a tots els telèfons del planeta que permet identificar de manera única i exclusiva un terminal específic. És a dir, tots i cadascun dels dispositius són completament diferents entre ells gràcies a aquest codi. Com els números de sèrie dels bitllets o els codis de barra de lots de productes diferents.En el cas que un telèfon desaparegui o es robi,a la companyia amb la qual s'hagi contractat l'aparell mòbil per tal de bloquejar-lo i que cap altra persona el pugui fer servir.​​

