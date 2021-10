#VolcandeLaPalma | Graban por primera vez imágenes submarinas de la fajana que la erupción de #LaPalma está formando en la costa de Tazacorte

Lo ha conseguido el Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC#ErupcionLaPalma pic.twitter.com/tYetKyEO3b — RTVC (@RTVCes) October 12, 2021

han aconseguit enregistrar per primer cop. Ho han fet amb un robot submarí i una càmera de 360 graus.El resultat d’aquest treball han estat posats a disposició del) per a què els experts en geologia i vulcanologia en puguin treure profit. “Són imatges de gran utilitat per entre l’impacte i l’evolució de la colada en arribar al mar”, expliquen els autors.Aquest grup d’investigació segueix monitoritzant els paràmetres dei altres paràmetres químico-físics, a més de prendre mostres per a la biogeoquímica del ferro. La lava va arribar al mar la nit del 29 de setembre passat, 10 dies després de l'inici de l'erupció del volcà.​​

