La lava sale a una enorme velocidad del cono efusivo tal y como se puede ver en estas imágenes / lava flows at a huge speed from the efussive cone as can be seen in this footage pic.twitter.com/cgVhsNQTFZ — INVOLCAN (@involcan) October 12, 2021

Más imágenes de la erupción a las 20,40 hora canaria desde Las Manchas / More footage of the eruption at 20,40 Canarian time from Las Manchas pic.twitter.com/vd7VASS8OX — INVOLCAN (@involcan) October 12, 2021

Sánchez visita l'illa

La lava va topar dilluns amb una fàbrica de ciment. Foto: Europa Press

Elno dona treva. El(Pla d’Emergències Volcàniques de Canàries) va ordenar aquest dimarts l’evacuació d’unes 800 persones de la zona propera al polígon industrial del Callejón de la Gata, confinada aquest dilluns després de l’incendi d’una fàbrica de ciments quan va contactar amb la lava. La mesura s’ha pres degut a la previsió de l’avanç de la colada de lava del nord-oest.En concret, s’ha ordenatentre Camino de Cruz Chica al creuament amb Camino Nicolás Brito País i des d’aquest punt fins a l’encreuament amb l’LP-213 (las Martelas-Casa Kiko). I baixant fins a la carretera general de Los Llanos de Aridane a Puerto Naos.Les persones evacuades han hagut de desallotjar els seus habitatges entre la 1 del migdia i les 7 del vespre d’aquest dimarts, amb les sevesi dirigir-se al punt de reunió ubicat al Campo de Lucha Camino León de Los Llanos de Aridane.El director tècnic del Pevolca,, ha explicat que la colada de lava que circula més al nord-oest ha creuat diagonalment el polígon industrial del Callejón de la Gata i avança de manera lenta amenaçant nuclis urbans que fins ara no estan evacuats, tot i que alguns veïns han decidit desallotjar les seves cases de manera voluntària i com a mesura de precaució.Miguel Ángel Morcuende ha indicat que aquesta colada "encara trigarà temps en arribar a la zona evacuada", ja que avança "de manera lenta, entre. Les persones evacuades que ahir no van poder recollir les seves pertinences i podran tornar avui, de manera gradual i acompanyades, sempre amb les condicions de seguretat que ho permetin.El Pevolca reclama a la població que col·labori amb les forces de seguretat i que, sense propagar rumors infundats. També demana tancar totes les finestres, portes exteriors i persianes, tancar tots els subministraments d’aigua, gas i electricitat, agafar tots els medicaments i documentació, telèfon mòbil, carregador, llanterna i roba per a uns quants dies.Passats ja 23 dies des que va entrar en erupció, el volcà de Cumbre Vieja ha emèsFins ara, la lava ha arrasat 169,44 hectàrees agrícoles, de las quals 90,25 son de plantacions de plàtans, 9,43 d’alvocats, 48,37 de vinyes i 21,39 d’altres cultius.El president del govern espanyol,, viatjarà avui a La Palma, després de la sessió de control al Congrés, per tal de reunir-se amb el comitè director de Pevolca.​​

