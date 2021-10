L'explicació del govern espanyol sobre la franja morada d'un avió militar en la bandera

La Patrulla Águila surca el cielo de Madrid en este homenaje.



Su vuelo sirve también como inicio a este desfile del #12octubrehttps://t.co/kya2XfOG6Q pic.twitter.com/zdQwEhVOUR — RTVE (@rtve) October 12, 2021

Els set avions de lade l'exèrcit espanyol han volat com cada any al cel de Madrid durant la desfilada del 12 d'octubre. I, com ja va sent habitual cada any, les aeronaus han provocat unde colors per dibuixar al cel la bandera d'Espanya.La sorpresa ha arribat quan el to que deixava anar l'avió de l'esquerra s'aproximava més al morat que al vermell,. En la desfilada del 2020 un dels avions va llançar fum blanc, en comptes de groc, fent recordar la bandera de l'Atlètic de Madrid.Segons avança La Sexta,han desmentit que s'hagi produït cap error i apunten a unprovocat en cremar-se el producte expulsat de l'avió. En qualsevol cas, l'explicació oficial no ha tallat l'hemorràgia de burles que ha inundat Twitter tot el dia.

