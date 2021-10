«La Ràpita» guanya però sense prou participació per fer efectiu el canvi de nom

Un total de 3.329 persones han participat en la consulta popular per al canvi de nom de Sant Carles de la Ràpita. És a dir, el 26,72% del cens total. A les urnes, victòria de La Ràpita, peròautomàtic de nom. Undels votants ha optat per canviar el nom del municipi pel de La Ràpita en la consulta local que s’ha celebrat aquest dimarts.El resultat guanyador no ha assolit el mínim de participació establerta pel consistori per tal que la consulta fos vinculant. Els grups municipals de l’AjuntamentLa Ràpita ha obtingut un total de 2.246 vots (un 18% del cens) pels 1.045 que s'han decantat per mantenir el nom.Segons l’alcalde de la població,, però, “el resultat és clar” ide nom en ple municipal. “El resultat és molt clar. 7 de cada 10 persones que han anat a votar ho han fet per La Ràpita”. Encara que l’opció guanyadora no hagi obtingut el 20% dels vots, Caparrós considera que “de cadascun dels grups polítics, perquè en definitiva l'òrgan que aprova el canvi de nom és el ple de l’Ajuntament. No seria de justícia democràtica no analitzar aquests resultats i prendre les decisions oportunes”, ha afegit.En la consulta existien dues opcions: votar per l’actual, Sant Carles de la Ràpita, o canviar-lo per la Ràpita.que té lloc a aquesta població, entre els partidaris de mantenir el nom actual o de canviar-lo. Ara bé, sembla que els resultats no permetran resoldre el problema a curt termini.En directe a Ràdio Ràpita la regidora(ERC) s'ha mostrat satisfeta per com ha anat la jornada. "d'alegria sana, on la gent ha votat majoritàriament la Ràpita però cal veure com és canalitza el resultat al no haver arribat a la participació que vam acordar al Ple"."Cal seguit parlant entre tots i decidir"., de Junts per la Ràpita, ha declarat que li ha sobtat "la baixa participació". "Cal entrar en debat,i ens trobem en un escenari on cal molt debat per ser vinculant".del PSC, també es decanta per no donar suport al canvi de nom ja que creuen que la participació ha estat molt baixa. "La consulta és molt sana, s'han expressat emocions" però no ha arribat al 20%. "Creiem quei per a nosaltres ara ja serà un tema tancat.del grup "MÉS Ràpita " ha valorat positivament la jornada. " La gent ha vingut lliurement a votar i és positiu". "Cal felicitar a les dues opcions, als que han votat Sant Carles de la Ràpita i als de la Ràpita". ", si no la gent pensaria que no respectem la seva decisió".

