La justícia europea desestima la demanda de Junqueras perquè se'l reconegui com a eurodiputat

Elha rebutjat la demanda del líder d'Esquerra Republicanacontra el Parlament Europeu per haver-lo substituït en l'escó. Després que el juliol del 2020ocupés l'escó de Junqueras, la defensa del líder d'ERC va decidir fa un any interposar un recurs contra la cambra europea davant del TGUE per aquest relleu. Luxemburg ha comunicat aquest dimarts que el passat 5 d'octubre el TGUEperquè considera que la decisió de l'Eurocambra "no afecta directament" Junqueras."Queencara no hagi adoptat una decisió definitiva sobre el recurs interposat pel demandant contra l'acte pel qual el Parlament va prendre nota de la vacant del seu escó no demostra que l'acte impugnat hagi produït efectes directes en la seva situació jurídica", remarca l'auto del TGUE.per l'anul·lació del seu mandat com a eurodiputat. Tant el TGUE com després el Tribunal de Justícia de la UE en última instància van denegar a Junqueras una petició de cautelars per recuperar provisionalment el seu escó.A més,TGUE va rebutjar el recurs de fons per la decisió de l'Eurocambra de declarar vacant el seu escó. Ara Junqueras està pendent que el TJUE es pronunciï en ferm sobre aquesta qüestió. Per últim,el TGUE va declarar "inadmissible" el recurs de Junqueras contra la negativa del president del Parlament Europeu,, a adoptar mesures urgents per confirmar la seva immunitat com a eurodiputat. La diputada republicanaho va demanar per carta a Sassoli el 4 de juliol del 2019, quan Junqueras encara era pres preventiu per la investigació del procés sobiranista català.El Suprem va decidir a principis de 2020 que la immunitat reconeguda pel TJUE "que havia de posar fi al procés penal" pel cas de l'1-O i que, per tant, la condemna de Junqueras comportava la suspensió del mandat com a eurodiputat. El president del Parlament Europeu, David Sassoli,. Llavors, la defensa del líder d'ERC va demandar l'Eurocambra davant del Tribunal General de UE per aquest fet i, en paral·lel, va reclamar mesures cautelars. També va recórrer a Espanya la decisió del Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor