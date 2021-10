Les crítiques més dures a «Joc de Cartes» pel guanyador més odiat

#JocDeCartesTV3 Quina vergonya de programa Marc Ribes. Fer guanyar a un personatge tan menyspreable com aquest Dani... Per dir que el Mourinho i el Cristiano Ronaldo em cauen millor està tot dit. Quins valors feu guanyar TV3, quina pena... — Roger Parés (@r_pares) October 8, 2021

#jocdecartestv3

El jovenet, mal educat, prepotent i el que menys idea té del que és un Pota Blava. @MadXef, aquest cop t'has equivocat Marc — Julian Mora Barbera (@mora_barbera) October 7, 2021

El concurs de TV3es presentava la setmana passada amb el repte culinari del. I aquest va ser un dels principals problemes, jugaven tres restaurants del Prat, i un de Cervelló (amb només una recepta de Pota Blava a la carta). No comentarem el servei del vi aquí, que va tornar a ser un desastre com hem explicat en altres articles . Les crítiques a les xarxes van ser tant pels errors de plantejament del programa, com pel guanyador -, per dir-ho finament-, com pel fet que guanyés gràcies a les puntuacions del presentadorCom tots els programes d'aquest estil, Joc de Cartes. I com més extravagants siguin els participants, o injustos els resultats, més soroll a les xarxes i millor share obtindrà. Més dedimecres passat, per cert.Als que potser no els surt tan bé la jugada són a aquells participants -com en Dani, el guanyador de la millor recepta de Pota Blava del Prat-, que moltes vegades no són conscients que, per visitar els seus restaurants. Els restaurants, sovint, queden en segon terme. De fet,quin és el millor plat amb pollastre i quin el pitjor. Us mostrem algunes de les crítiques més dures al programa i al participant guanyador.CIUTADANS DE CERVELLÓ… JA EL TENIM AQUÍ!!!❤️💛💙🦌 Li piqui a qui li piqui🐓 la millor recepta de Pota Blava del Baix Llobregat la cuinem a Cervelló!!! "Josep Tarradelles" 1899-1988

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor