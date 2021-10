Mor un motorista en una pista forestal de Muntanyola

Unha mort aquest migdia en unen una pista forestal a. Tal com informa el Servei Català de Trànsit, la víctima és un veí de(Vallès Oriental). Per causes que s'investiguen, la motocicleta que conduïa la víctima ha sortit de la via.L'accident ha tingut lloc cap a un quart d'una del migdia al quilòmetre 0 delcap a l'Estany, al Moianès. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre patrulles de Mossos, una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM.Amb aquesta, són 106 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.Precisament, aquest és el segon accident mortal a les carreteres d'Osona en aquest pont del Pilar. Diumenge passat, una dona de la Vall d'en Bas va morir en un xoc frontal a la C-37, al terme municipal de Manlleu.

