Els Mossos identifiquen un ultra per crits contra la comunitat jueva

En el marc de les mobilitzacions del 12-O a Montjuïc hem identificat l'autor de crits amenaçants contra la comunitat jueva. Obrim diligències penals per delicte d'odi, es fa càrrec de la investigació la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació pic.twitter.com/PMm1qTzmJM — Mossos (@mossos) October 12, 2021

Elss'han tornat a manifestar aquesti, amb ells, s'han tornat a produir incidents. En concret, els Mossos d'Esquadra han identificat durant la marxa una persona per proferir "crits amenaçants contra la". Així ho ha detallat la policia catalana en una piulada aquest dimarts, on també ha explicat que ha obert diligències penals perla investigació del qual se'n fa càrrec la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació.Unes 150 persones s'han manifestat aquest matí des de les 11 a la plaça d'Espanya, convocats per diverses organitzacions de caràcter ultra amb motiu del, com ocorre cada 12 d'octubre. Alguns dels crits que s'hi han sentit, a banda del judeofòbic denunciat pels Mossos, clamaven que "Catalunya és Espanya" i "". Entre les banderes que duien n'hi havia d'espanyoles i de caràcter feixista.El lema de la marxa era "" i ha començat a plaça d'Espanya i ha pujat cap a Montjuïc per l'avinguda Maria Cristina. No ha estat l'única manifestació espanyolista d'aquest dilluns, ja que unes 3.700 persones han baixat per passeig de Gràcia de la mà de Vox, PP, Societat Civil Catalana i altres entitats.

