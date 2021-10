El nou Superman es declara bisexual

"Superman's symbol has always stood for hope, for truth and for justice. Today, that symbol represents something more."—@TomTaylorMade



Earth’s new Superman comes out as bisexual in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5, on sale November 9. Details: https://t.co/tbDIwetW6G pic.twitter.com/kdL05HhzlO — DC Nation (@thedcnation) October 11, 2021

La diversitat sexual arribarà al món del còmic de masses aquest any., el nou, es presenta com un personatge obertament bisexual en la novel·la gràfica que es publicarà el pròxim 9 de novembre. Se suma així a altres superherois que han sortit de l'armari recentment com Robin, el company de Batman.El nou superheroi, fill de Clark Kent i Lois Lane, apareixerà en el còmic que rebrà per nom Superman: Són of Kal-El #5, que s'ha presentat coincidint amb el National Coming Out Day (Dia per sortir de l'armari, en català).L'autor, l'escriptor Tom Taylor, ha explicat que "tots necessiten herois i veure's a si mateixos en els seus personatges" i ha afegit que el símbol de Superman sempre ha representat "l'esperança, la veritat i per la justícia". "Avui, aquest símbol representa alguna cosa més”, ha expressat.En la novel·la gràfica, Jon Kent s'enamorarà, igual que el seu pare d'un reporter, Jay Nakamura. Taylor ha agraït a la companyia que li donessin l'oportunitat de poder crear aquest personatge. “No podríem estar més orgullosos de contar aquesta important història de Tom Taylor i John Timms", ha assegurat el director creatiu i editor de DC, Jim Lee.​​

