Centenars de persones es manifesten a Barcelona contra el 12-O seguides de prop pels Mossos

Uns pocs centenars de persones s'han manifestat aquest dimarts al matí pel centre decontra eli la Hispanitat amb crits i pancartes contra el feixisme i la policia. Elsi altres entitats com Meridiana Resisteix han convocat la concentració a laEls antiavalots dels Mossos d'Esquadra han vigilat de prop el recorregut perquè no es trobessin els dos grups antagònics i també han blindat la plaça Espanya perquè els antifeixistes no es trobessin amb la manifestació d'ultradreta de Montjuïc. Amb un recorregut erràtic per l'i el barri de, la mobilització s'ha desconvocat poc abans de les 2 sense incidents.Durant la manifestació pels carrers de Barcelona s'han cridat consignes antifeixistes, independentistes i contra els Mossos. També s'han fet pintades contra el 12-O i la Hispanitat i

