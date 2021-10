La consulta sobre el nom de la Ràpita ha atret prop d’un 14% del cens fins les 14 hores

Un total deja han participat en laciutadana per mantenir el nom oficial del municipi de Sant Carles de La Ràpita o canviar-ho pel més conegut popularment "La Ràpita". Aquesta xifra representa eldel municipi amb poder de vot, tots els majors de 16 anys que fa més d'un any que estan empadronats. Es tracta d'una participació discreta tenint en compte que es necessiten, elcap a una de les opcions per a què la consulta sigui vinculant, tal com es van comprometre tots els grups municipals de l'Ajuntament de la Ràpita. La consulta ha tingut lloc al Pavelló Firal, on s'han format llargues cues de ciutadans que es dirigien a votar.Aquest migdia a les 14:00 s'han tancat les portes delque tornaran a emprendre la votació a les 16:00 de la tarda i fins a les 20:00 del vespre. Un copla consulta, s'iniciarà eli es comunicaran els resultats finals al cap d'aproximadament una hora.A primera hora del matí hi havia algunsfora delesperant que comencés la votació. Cap a les 12:00 h del migdia ja havien participat en la votació de la consulta un total de, el qual representa un 6'86% del cens total. Durant el matí la jornada ha transcorregut amb tranquil·litat, però a partir de les 12 s'han format llargues cues i el flux de participants ha augmentat exponencialment al recinte."Avui portem a terme un exercici de participació ciutadana que demostra la madures de la nostra societat", ha expressat l'alcalde del municipi,, que remarca la importància que els habitants participen i declara que "independentment del resultat el nostre poble guanya, ja que guanyem en democràcia". Caparrós afegeix que amb la consulta "s'acaba resolent un debat històric que existeix al poble, i finalment, lliurement i democràticament, podrem decidir, rapitencs i rapitenques, el nom oficial del nostre municipi".

