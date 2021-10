Borràs agraeix a Flandes que sigui un «lloc segur» per als catalans

La presidenta del, ha mantingut la seva activitat aquest 12 d'octubre amb una visita al parlament flamenc. "És un dia laborable i els catalans no tenim res a celebrar", ha dit aquest dimarts en declaracions a la premsa des de, on s'ha reunit amb, la seva homòloga flamenca.Borràs ha agraït a Homans que Flandes sigui, no només per la seva "amistat política", sinó també perquè l'expresidenti els exconsellershi han trobat "un sistema judicial independent". "Gràcies per ser un país amb justícia, democràcia i llibertat", ha remarcat.Per la seva banda, Homans ha assegurat que les relacions entre Catalunya i Flandes són "molt bones" i s'ha mostrat disposada a ampliar encara més la col·laboració que tenen.

