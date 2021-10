Els habitants de Sant Carles de la Ràpita voten si canvien el nom del poble

Ja s'ha iniciatde Sant Carles de la Ràpit lade la consulta per decidir si es canvia el nom oficial del municipi per "la Ràpita" o es conserva "Sant Carles de la Ràpita". És una cita a la qual estan convidats tots elsque fa més d'un any que estan empadronats al municipi. Elsper poder votar són de 9:00 a 14:00 del matí i de 16:00 a 20:00 de la tarda. Després de la jornada es comunicaran elsal cap d'aproximadament una hora.A les nou i pocs minuts del matí ha obert el, que està compost per cinc meses en les quals s'han distribuït els cinc districtes electorals del municipi. Sónels rapitencs que tenen poder de vot en la jornada, i 2.492 els necessaris perquè guanyi una de les dues opcions, ja ques’ha compromès a canviar el nom oficial si l’opció de La Ràpita guanya amb més del 20% del cens.Durant aquestade la jornada l'afluència de ciutadans que estan anant a votar és continuada, de fet a les 9:00 ja hi havia persones esperant fora elper accedir a la consulta. La jornada està transcorrent amb tranquil·litat i amb la col·laboració dels rapitencs membres de les meses electorals.

