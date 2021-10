Troben sa i estalvi el nen de 8 anys perdut a Llanera

A l'operatiu de recerca hi participaven Bombers, Mossos, Agents Rurals, ADF i desenes de voluntaris, veïns i caçadors de la zona.

El dispositiu format per Bombers, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, SEM i desenes de voluntaris ha localitzat sa i estalvi el(del municipi de Torà, a la Segarra) des de dilluns a la tarda.L'han trobat a les 10.56 hores, segons han informat els Bombers, que van rebre l'avís poc després de dos quarts de quatre de la tarda. De seguida es va organitzar un dispositiu per buscar-lo en una zona que és boscosa i densa, que també ha continuat durant la nit amb gossos i càmeres tèrmiques. El dispositiu s'havia incrementat aquest matí. El petit, que té una discapacitat, estava de colònies a la Casa Auró Natura.L'infant va desaparèixer ahir a la tarda i durant la nit se l'ha continuat buscant pels camins propers al bosc on s'ha perdut amb gossos i també amb càmeres tèrmiques, sense èxit. Hi han treballat deu dotacions dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra. Els voluntaris han tornat amb la llum del dia, quan s'han enlairat de nou els mitjans aeris. La recerca serà intensiva, per llocs amagats, i també extensiva. Al petit, que té una discapacitat, li agrada jugar a amagar-se.quan va ser vist per darrera vegada. Els Bombers van rebre l'avís poc després de dos quarts de quatre de la tarda. Es va organitzar llavors un dispositiu amb bombers, mossos, agents rurals, ADF i voluntaris. La zona és boscosa i densa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor