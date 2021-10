El 39% dels espanyols votaria per una república en un referèndum

El 39,4% de la població espanyola votaria a favor que l'Estat passés a ser una, mentre que un 31% optaria per la. És el principal resultat de l'enquesta sobre la monarquia publicada aquest dimarts per la Plataforma de Mitjans Independents, que situa en un 43,8% el percentatge de ciutadans espanyols que voldria una consulta sobre el model d'estat.Lamanté una valoració baixa entre les institucions, amb un nivell de confiança ciutadà de 4,1 punts sobre 10, per darrere de l'exèrcit (6), el Poder Judicial (4,8) i els mitjans de comunicació (4,5). Se situa per sobre del parlament espanyol, els sindicats o l'Església. Les notes més altes cap a la monarquia provenen dels més grans de 65 anys (4,8) i només el 35,7% dels enquestats assegura estar satisfet amb la institució que comanda Felip VI.En el context d'erosió de la institució monàrquica pels, l'estret marge entre les dues alternatives podria fer que en un eventual referèndum es decantés tant cap al model republicà com cap al manteniment de la monarquia. La clau la tindria el gairebé 30% de ciutadans que no saben què votarien, no participarien en la consulta o votarien en blanc, segons el sondeig. Ara fa un any el percentatge de suport a la consulta sobre la forma d'Estat era del 47,8%, quatre punts per sobre de les dades del 2021.El sondeig planteja el grau d'acord amb l'afirmació que "la monarquia proporciona ordre i estabilitat política", premissa en què està d'acord el 42,6% dels enquestats i en contra el 40,8%. El 53% dels enquestats creu que la Corona "és unaque no té sentit en democràcia". L'enquesta té una mostra de 1.000 persones i les entrevistes es van fer entre el 22 de setembre i el 4 d'octubre per l'Institut 40dB.

