Neix «El Periódico de España», nou diari en paper distribuït només a Madrid

Espanya compta des d'aquest dimarts amb un nou diari amb edició en paper,. El rotatiu, del grup-editora d'El Periódico de Catalunya, Diari de Girona i Regió 7, entre d'altres- oferirà versió impresa de dilluns a divendres i només es distribueix a Madrid, segons va anunciar el seu director,El president del grup editor,, va explicar aquest dilluns al vespre en l'acte de presentació a la capital espanyola que el nou diari té com a principal objectiu "contribuir a la vertebració de tots els territoris" de l'Estat i és "el resultat lògic d'una estratègia de desenvolupament" que ha portat al grup a "fer-se fort" en l’àmbit regional i local "per a culminar ara amb el llançament d'una nova capçalera amb seu a Madrid". El 2019 la companyia, propietària de diversos diaris regionals, va adquirir el grup Zeta,Si bé ha reconegut que han realitzat el "recorregut invers" al que duen a terme la majoria dels mitjans a Espanya, ha assegurat que el nou rotatiu, EPE per les seves sigles, "es nodrirà de la informació que cada dia elaboren centenars de periodistes del grup des dels diferents territoris". El diari se centrarà en lai també defensarà "decididament" el teixit empresarial "com a motor de progrés i de creació d'ocupació", segons Moll.Per la seva banda, Garea ha qualificat la seva nova etapa professional de "bella bogeria" i ha destacat que EPE destinarà especial atenció als reportatges, l'economia, "el drama de la violència masclista" i la lluita contra el canvi climàtic. "Com veuran els presentarem, l'Espanya real, ho explicarem amb text, amb àudio i amb infografia", ha expressat.A la presentació de la nova capçalera han assistit la vicepresidenta segona del govern espanyol,, la ministra portaveu,, el titular de Cultura i Esport,, i el ministre de la Presidència,. A la cita també han assistit presidents autonòmics com el d'Andalusia, Juanma Moreno; el valencià Ximo Puig; la de Balears,; el de Canàries, Ángel Víctor Torres; la de Navarra, María Chivite; i el d'Astúries, Adrián Barbón, o l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

