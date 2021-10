Cremen camions i maquinària dins una nau industrial dedicada al reciclatge, a Amposta (avís 21.16h) Es treballa per contenir les flames i que no afectin les naus adjacents. Hi som amb 9 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/VjChE5meOo — Bombers (@bomberscat) October 11, 2021

Un incendi en una nau industrial dedicada al reciclatge afecta camions i maquinària des d'un quart de deu de la nit al polígon industrial de Tosses, a Amposta. Nou dotacions de Bombers treballen per controlar les flames. Al lloc també s'han traslladat agents del cos de Policia Local per ajudar amb les tasques de seguretat. L'Ajuntament ha fet un comunicat en què demana a la ciutadania que eviti acostar-se a la zona. Els Bombers treballen per contenir les flames i evitar que afectin les naus adjacents.

