La UAB treballarà sense ordinadors connectats una setmana per restablir el sistema informàtic després de l'atac sofert

Els responsables de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han demanat que tota aquesta setmana els, mentre es restableix el sistema informàtic de forma esglaonada després de l'atac sofert aquest dilluns.Segons un comunicat emès per la UAB, es tracta d'unque ha afectat, essencialment, elque allotja una gran part dels serveis corporatius. Aquesta afectació implica queEn virtut del protocol establert s'han aïllat les màquines infectades i s'han aplicat mesures preventives per evitar la propagació a sistemes no afectats.Aquest migdia la UAB ja informava queprevistes per aquest dilluns, així com aquelles que requereixen un suport digital. L'anomalia s'ha registrat aquesta passada matinada, i des de llavors els tècnics treballen per determinar l'abast. Des d'un primer momentdeixant inutilitzats els serveis corporatius, com ara la web o el campus virtual.S'ha aplicat una quarantena que implica. Ara per ara,

