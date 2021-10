Aragonès sosté que de la negociació amb l'Estat s'obtindrà una Catalunya independent reconeguda

"Aquest procés de negociació culminarà finalment amb unareconeguda per la Unió Europea i per l'Estat espanyol". En aquests termes s'expressa el president de la Generalitat, en una entrevista al diari argentí La Nación en la qual defensa la via dialogada i la necessitat de celebrar unperquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir.Aragonès es mostra convençut que l'independentisme aconseguirà el seu propòsit malgrat que el govern espanyol no està a hores d'ara disposat a acceptar ni l'amnistia ni l'autodeterminació. El president explica com el procés hala societat espanyola amb la societat catalana i ha causatper les persones que han estat a la presó o les que estan a l'exili.El president també defensa que no hi ha a Catalunyai que no és cert que els partidaris de la independència només es relacionin amb independentistes. "La societat catalana és una", afirma. És per aquest motiu que nega que es pugui produir una escalada de violència entre la societat civil "més enllà d'alguns episodis puntuals" que atribueix a una "polarització ideològica".

