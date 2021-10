Dos detinguts per dur armes de guerra i munició en una furgoneta a la Jonquera

Les armes requisades Foto: Guàrdia Civil

Laha detingut dues persones de 55 i 56 anys de nacionalitat holandesa per portar armes de guerra i munició en una furgoneta a l'AP-7 al seu pas per la Jonquera (Alt Empordà). El vehicle circulava en direcció a França per l'autopista i la benemèrita la va aturar abans de creuar la frontera.Després d'identificar els conductorsLa Guàrdia Civil va intervenir dos llançagranades Panzerfausts, un morter de 50 mm, una gran varietat de munició de morter, cartutxos de calibre de guerra, granades, un visor d'artilleria i diverses eines que es podrien fer servir per recarregar els projectils de morter.