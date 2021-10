3.000 persones confinades per l'emissió de gasos d'una fàbrica de ciment arrasada per la lava a La Palma

Vídeo realizado por una de nuestras compañeras en La Palma a las 12.30 (hora canaria) desde la Carretera El Hoyo Todoque en Las Manchas / Video made by one of our colleagues on La Palma at 12.30 p.m. (Canarian time) from the Carretera El Hoyo Todoque in Las Manchas #lapalma pic.twitter.com/DuP6awtHx2 — INVOLCAN (@involcan) October 11, 2021

Lasegueix arrasant per on passa. Aquest dilluns hai l'emissió deha obligat a. El confinament afecta els municipis de El Paso i Los Llanos de Aridane des d'aquest migdia, després que el riu de lava afectés el polígon industrial de Callejón de la Gata.A més, el portaveu del comité director del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha indicat que laper als pròxims tres dies, ja que el vent bufa amb poca força i la brisa marina empeny lesen direcció a la zona est. Així, l'Amb dades d'aquest diumenge, quan es complien tres setmanes d'erupció del volcà, l'segueix "en nivells alts", amb una quantitat aproximada deEn tot cas, els experts avisen que no hi ha perill per als turistes ni els visitants.Aquest diumenge al migdia elpel nou riu de lava que brolla des de dissabte al vespre, quan la cara nord del volcà es va esfondrar totalment. Els experts ja van avisar: els rius estan provocant mésque treballen a la zona.Tal com informava l'Institut Vulcanològic de les Canàries, Involcan, el polígon industrial Camino de La Gata està sent engolit a una velocitat de 700 metres per hora pel nou riu de lava. Aquest diumenge també es van veureque emergien del con del volcà i baixaven pels grans rius que busquen camí cap al mar. El riu que més preocupa als experts és actualment el de ladel volcà, perquè està format per una importantA hores d'ara, la lava ja ha cobert un total dei ha afectat, de moment,, segons el satèl·lit Copernicus. L'activitat sísmica a l'illa no cessa i l'Institut Geogràfic Nacional ha comptabilitzat unaa La Palma durant la nit de diumenge. El més destacat, a una profunditat de 43 quilòmetres, ha estat deMorcuende ha comentat que hi ha hagut undesprés del "desbordament" del riu principal amb un altre fluxe que va pel nord de la muntanya de Todoque i avança cap al mar. Està a poci es preveu que, quan hi arribi, pugui