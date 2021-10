Els sanitaris de l'Hospital Vall d'Hebron i Montanuy reten homenatge a Pau Donés

Avui el món sanitari ret homenatge a Pau Donés el dia que hagués fet 55 anys. Professionals de l'Hospital #VallHebron i @VHIO s'han desplaçat fins a Montanuy per participar de l'acte on s'inaugura un nou mirador i una escultura en honor al líder de Jarabe de Palo. #VivirEsUrgente pic.twitter.com/ZNybNXj4oh — Vall d'Hebron (@vallhebron) October 11, 2021

El poble de(a la Rigaborça aragonesa) i elsque van atendre al cantant Pau Donés a l'Hospitalde Barcelona han homenatjat l'artista al seu poble natal el dia que. En un mirador privilegiat, amb Montanuy als peus i les muntanyes araneses al fons, dos indrets molt estimats per Donés, s'ha inaugurat una escultura i una placa commemorativa.Bernat Donés, germà de l'artista, ha descrit l'espai com un indret de pau, trobada, reflexió i connexió amb els que ens han deixat. L'acte ha començat amb la interpretació de la cançóper, productor de Jarabe de Palo i Bru Donés, nebot de l'artista. A aquesta actuació l'han seguit els parlaments de metges i infermeres que el van tractar durant la lluita contra el càncer.L'alcaldessa de Montanuy,, ha manifestat que "el que volen és un record d'en Pau i que quedi aquí present, un veí que a més de ser un gran lluitador en aquesta vida que ha portat el nom del nostre poble per on ha anat". A final de juliol, el Festival Sonidos en la Naturaleza (SoNna Huesca), de la Diputació Província d'Osca, també va retre homenatge amb un concert al músic de Montanui en el qual van participar els components de la seva banda i altres artistes.

