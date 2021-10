«El Juego del Calamar»: els errors de la sèrie que no ha detectat gairebé ningú

és la sèrie del moment. Milions d'espectadors de tots el món ja han vist la trama a, la plataforma en la qual es va publicar tot just fa unes tres setmanes. Lava camí de trencar tots els registres de la plataforma després de convertir-se en un autèntic fenomen de masses.A lesEl Juego del Calamar també ha arrasat. És el principal tema de conversa de les últimes setmanes i la comunitat comparteix contingut relacionat amb la sèrie constantment. Un dels vídeos que més ha triomfat és el d'una usuària deque ha trobat alguns errors a la sèrie i els ha compartit.Entre els, hi ha alguns canvis de número en els personatges, una cullerada sense menjar i algunes errades en textos i xifres mostrats en escenes. També hi ha altres aspectes de continuïtat com ara un canvi de mòbil sobtat del protagonista o el dibuix d'un paraigües que canvia de forma. En qualsevol cas, errors menors que gairebé en la seva totalitat han passatd'espectadors.​​

