Covid més que controlada, tot i l'estancament de la vacunació

CONTAGIS 993.660 (+227) INGRESSATS 358 (+15) UCI 103 (-2) DEFUNCIONS 23.934 (+2) Rt 0,84 (-0,06) REBROT EPG 47

(-5) VACUNACIÓ DOSI 1 5.928.583 (+845) DOSI 2 5.083.914 (+521) Actualització: 11/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.928.583 (+845) 83,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.794.831 (+2.726) 81,9% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 50.204 (-21.355) Actualització: 11/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.388.585 (+62) REBUIG A LA VACUNA 96.715 (+371) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.730.913 Dosis Moderna/Lonza: 1.313.763 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.630.625 Dosis Janssen: 345.595 Actualització: 04/10/2021

Es pot parlar deEls indicadors de la Covid fa dies que es troben en xifres molt baixes, que igualen els, quan s'havia acabat la primera onada.Aquest dilluns, el Departament de Salut ha declaratmés que augmenten el total fins als. Això no obstant, cal tenir en compte que ens trobem enmig d'un pont de quatre dies i les dades poden no ser 100% exactes. Lesse segueixen alliberant: avui hi haEn paral·lel, s'han notificatque situen el total des de l'inici de la pandèmia en 993.660 i s'han notificatmés en les últimes hores (el global de defuncions és de 23.934.L'Rt ha baixat sis centèsimes en les darreres hores i se situa ara en 0,84, mentre que el risc de rebrot baixa fins a 47. L'1,65% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu.passa de 59,34 a 57,96, mentre que a 7 dies baixa de 26,11 a 24,37.La vacunació, però, està estancada. En les últimes hores només han rebut la primera dosi 845 persones i 521 han rebut la segona. Per ara, segueix sentde la població de Catalunya major de 12 anys -la que pot rebre la vacuna- qui té lai un 83,8% que ha rebut la primera punxada.

