Vídeos | Així han quedat els vehicles policials de Sabadell envestits per dues furgonetes en una fugida

, de caràcter lleu, ienque van, presumptament, robar la passada nit a l'interior d'una nau industrial , situada al carrer Sant Ferran, a la coneguda Zona Hermética.L'intendent major del cos,, ha explicat aquest dilluns com es van succeir els fets, que arrenquen amb un avís a les 21.32 hores. En arribar al lloc, "semblava tot en ordre, excepte que" en una de les portes d'accés i quan es disposaven a entrarQuesada ha subratllat que, ja que podria haver-se endut per davant més d'un efectiu policial desplaçat fins al lloc. En canvi, sí que va danyar una motocicleta i un vehicle. Segons ha relatat, els agents van perimetrar la zona abans d'accedir al local.A partir d'aquí,dels dos vehicles fugats, "un es va perdre camí de Barcelona" i l'altre, tal com ha afirmat, "es va interceptar en una zona boscosa, a Santa Perpètua de Mogoda", perquè els ocupants van sortir corrents. "Va ser molt difícil identificar-los, i el nombre que hi havia.", ha assenyalat.L'intendent ha informat que, una a la mateixa ciutat vallesana i l'altra a Barcelona. Ha recalcat que el robatori, ja que "per les hores que eren", en una zona on no hi ha moviment i, a més,fins a la zona minuts abans.Un dels socis de l'empresa, dedicada a la telefonia i accessoris de la marca Xiaomi, Toni Pérez, no ha quantificat el cost dels productes sostrets, però, que espera corrobori l'inventari que estan fent. "No sabem com van accedir", ha confessat i ha remarcat que es tractava deEls, que es van unir a la persecució amb la Policia Municipal,per identificar els lladres. Tal com han determinat fonts del cos, ja, però no hi ha, per ara, detinguts.

