ERC, sobre els pressupostos de l'Estat: «Ara mateix, votaríem que no»

"Ara mateix, votaríem que no".ha arrencat la setmana advertint el govern espanyol que no pot donar per fet el seu vot afirmatiu als. Els republicans consideren que els incompliments de l'anterior acord són un gran escull per avalar els nous comptes, tot i que admeten que estan disposats ala negociació. El traspàs de, han subratllat, serà, tot i que no concreten si aquesta serà una de les reclamacions que faran per votar sí als pressupostos del 2022.La secretària general adjunta d'ERC,, ha argumentat que, si bé la seva formació no és la del "no a tot", en aquests moments el govern espanyol "ho posa difícil" perquè ni ha facilitat els detalls dels comptes ni hacomplint amb tot allò que es va acordar l'any passat. Especialment sagnant, adverteixen, és el capítol d'inversions. "Estem molt lluny de poder aprovar els pressupostos. Que l’any passat els haguéssim aprovat no pressuposa d’entrada que ho tornem a fer aquest any", ha deixat anar Vilalta.La dirigent republicana, que ha format part dels equips negociadors amb el PSOE, ha detallat que abans de transitat per un nou pacte pressupostari s'ha de complir amb tot allò que està pendent. Dels 13 punts que van recollir en el document de l'acord, només sis s'han complert i el grau d'execució de les inversions previstes és del 13% en el primer semestre de l'any. Els debuscaran concrecions perquè les promeses de "pluges de milions" no funcionen si no arriben de veritat. Del que fins ara ha transcendit dels comptes, a més, consideren que no contribueixen a "grans transformacions" i que, per tant, en aquests moments no tenen motius per votar-hi a favor. "Si ERC és el, potser ens haurien de tenir en compte i facilitar la informació i complir amb tot allò pendent", ha resumit Vilalta.Si bé el PSC i els comuns han reclamat als republicans que desvinculin el traspàs de Rodalies del llistat d'exigències que faran a, la secretària general adjunta ha replicat que serà el seu partit el que fixarà què reclamarà en la negociació dels comptes. No ha aclarit si la gestió de Rodalies serà una condició sine qua non per votar a favor, però sí que ha subratllat que aquesta carpeta serà "cabdal i prioritària" i ha burxat en la, que la setmana passada van incloure Rodalies en el seu llistat d'exigències. En tot cas, les demandes vinculades als pressupostos tot just s'estan definint de porta endins.ERC també ha aclarit aquest dilluns que no donarà suport a cap projecte d'. Encara que el vicepresident Jordi Puigneró té previst explicar dimecres al Parlament quina és la seva aposta per reobrir la negociació amb el govern espanyol, els republicans insisteixen que no hi ha cap proposta i que, en tot cas, només estaran disposats a debatre sobre com "millorar" la infraestructura amb un acord previ amb el territori i els agents implicats. "No estem d'acord amb ampliar l'aeroport. Sí en", ha dit Vilalta, que ha posat com a exemple trobar avenços en la seva operativitat, en les connexions amb els trens d'altra velocitat, la nova terminal o bé amb la gestió des de la Generalitat.L'ampliació de l'aeroport és, precisament, un dels temes que pot encallar la negociació dels pressupostos de la Generalitat amb la CUP. Malgrat l'oferiment que ha fet el PSC, Vilalta ha respost que els comptesi que la majoria que ha d'operar és la mateixa que la de la investidura.

