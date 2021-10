Denuncien la desaparició dels cartells de Perpinyà en català a les entrades de la ciutat

Oui au Pays Catalan i Unitat Catalana han denunciat la desaparició dede les entrades de la ciutat i acusen l'alcalde ultradretàde voler "esborrar" la identitat catalana: "L'eliminació de la nostra identitat continua sense parar i en el màxim silenci". Els partits remarquen que esperen "explicacions" i que es tornin a col·locar els panells d'accés a la ciutat en català:". Fonts municipals recollides per Ràdio Arrels atribueixen la desaparició dels cartells al partit dels Dracs Catalans però també exposen que altres fonts apunten que els panells es podrien substituir pel nou lema de Perpinyà "La radiant".En una publicació a les xarxes socials, Oui au Pays Catalan sospita que la desaparició dels cartells pot ser un pas més per "eliminar" la identitat catalana de Perpinyà. L'alcalde Louis Aliot, del partit d'ultradreta Reagrupament Nacional,i incorporant-ne un de nou. En comptes de 'Perpinyà. La Catalana' passava a descriure la ciutat com 'La radiant'.Per això, Oui au Pays Catalan es pregunta ara: "Es tracta d'una retirada definitiva o només està previst corregir-los suprimint 'la Catalana' per 'La Radiant'?". El partit remarca que demana explicacions a l'Ajuntament i espera una rectificació: "No era trivial canviar el lema i l'escut de la nostra capital per fer-los francesos i ara, amb aquest canvi de senyalització, l'alcalde mostra. I adverteixen que no acceptaran "ser esborrats ni manipulats".Unitat Catalana també s'ha fet ressò de la desaparició dels cartells: "Aliot continua la seva obra d'esborrar la identitat catalana de la nostra capital. Es catalans que van votar per ell haurien de tenir vergonya". Ràdio Arrels recull fonts municipals que apunten que els panells han desaparegutquan "regularment són robats" i remarca que, de moment, no hi ha cap comunitat oficial de l'ajuntament sobre la desaparició de la senyalització en català.

