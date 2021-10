Un 12-O amb guerra oberta entre PSOE i PP... i la Corona erosionada

La monarquia, erosionada

El PSOE tanca files mentre enfila pressupostos

El PP: Espanya va a la "fallida"

Més Hispanitat que mai

Després d'un 2020 en què la pandèmia va alterar el programa, l'Espanya oficial celebrarà el 12-O com és tradicional, amb unaal passeig de la Castellana de Madrid que presidiran els reis. Tot i que el format serà més reduït.però amb control d'aforament per raons sanitàries. El lema triat pel ministeri de Defensa és "Servei i compromís", malgrat que laespanyola no està per gaires compromisos. La Hispanitat d'aquest any té lloc eni en guerra oberta entre el PSOE i el PP, mentre continua el bloqueig institucional que té en la no renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el seu punt més conflictiu.A la celebració oficial no hi assistiran quatre presidents, un fet força significatiu: el de la Generalitat de Catalunya,; el basc,; el gallec,-que prepara el debat de política general que té lloc el 13 d'octubre-, i el de Castella-la Manxa, el socialista, que es troba de viatge a Brussel·les i manté unes relacions distants amb Pedro Sánchez.Pel que fa aCatalunya, hi ha concentració convocada a les 12 del migdia persota el lema "Junts pel que ens uneix: Espanya i la Hispanitat", que sortirà de la cruïlla del passeig de Gràcia i Provença, just davant de la Pedrera. La manifestació culminarà a la plaça de Catalunya. La Fundació Denaes, que té entre els seus fundadors Santiago Abascal, president de Vox, farà abans unaCom és també habitual, no només els espanyolistes sortiran al carrer, sinó que, a pocs metres seu, a la plaça Universitat, la plataformaha convocat per a dos quarts de dotze una concentració sota el lema. Els convocants proclamen que. Per la seva banda, l'organització Arran ha convocat concentracions a les 19.30 hores en diverses localitats.La celebració de l'any passat, en plena crisi sanitària, va alterar el desenvolupament de la festa espanyola, reduïda a un acte fortament restringit a la plaça de l'Armeria del Palau Reial. Aquest any, la recuperació de certa "normalitat" ve acompanyada d'una crispació notòria.i institucions de l'Estat.La festa de la Hispanitat arriba en un moment depels escàndols acumulats pel monarca emèrit. Fa pocs dies va transcendir queD'aquesta manera, s'estaria davant d'una "amnistia" sense que es presentés cap querella ni es cridés a declarar el rei emèrit, que va marxar d'Espanya fa més d'un any.I això malgrat que s'han acreditat irregularitats en referència a comissions pel tren de la Meca a Medina, diners en paradisos fiscals i l'ús de targetes opaques. Darrerament, el seu nom ha aparegut en documents dels, en saber-se quehavia deixat establert que, en cas de mort, es transferís a l'emèrit el 30% d'un fons hispano-saudita que l'anterior rei havia auspiciat. Tot i que el devessall d'escàndols no s'atura, la fiscalia considera que els suposats delictes s'haurien comès quan l'emèrit era rei i tenia inviolabilitat, i a més, dona per bones les dues regularitzacions fiscals fetes.Des deno es diu res però des de l'entorn des'emet el missatge que la relació entre el monarca i l'emèrit és freda i distant, una manera d'intentar blindar la figura de Felip VI, clau de volta de tota l'arquitectura institucional espanyola. Mentrestant, s'especula, com ja va passar l'any passat, en un possible retorn a casa de l'emèrit per Nadal sobre el qual la Moncloa declina opinar. Els portaveus oficials subratllen que només mantenen relació amb el rei actual.Els socialistes escolten l'alè d'una possible majoria de dretes que apunten les enquestes i preparen l'avituallament de les seves forces. Ho fan mostrant la gestió del govern de coalició PSOE-Podem amb un discurs en favor d'una "recuperació justa". D'aquí l'esforç fet per reforçar la cohesió interna de l'executiu i fer-ho amb sentit social, com ho prova l'acord entre tots dos socis per a la nova llei de l'habitatge, el projecte dei mesures com l'o elper accedir a l'habitatge.A la vegada, el PSOE està ultimant cada detall del proper, a celebrar del 15 al 17 d'octubre. Una cita quevol que serveixi per mostrar un partit ben cohesionat -malgrat que alguns sectors de la formació hi portaran la bandera republicana -. Per això seran importants els missatges de renovació, l'ascens de dirigents joves, però també l'aparició conjunta de Sánchez amb els dos expresidents socialistes,La química entre aquest darrer i Sánchez és millorable i el fet que tots dos escenifiquin proximitat en aquest moment és considerat a Ferraz un dels èxits del congrés. Però ara la prioritat política de la Moncloa és enfilar els pressupostos. L'executiu confia en ERC i PNB com a "socis prioritaris" i s'obre a negociar Rodalies, però separant-ho de la negociació dels comptes , alhora que enceta el debat sobre una possible descentralització institucional.Mentre el PSOE intenta reagrupar-se i reforçar la, el PP ho fia tot a allargar al màxim els vents de cara que, de moment, mostren les enquestes i a incrementar la pressió contra el govern de coalició.ha acusat les darreres hores a Pedro Sánchez de dur Espanya a la. Aquest dilluns, vigília del 12-O, el govern espanyol ha aprofitat per demanar al líder conservador que "faci patriotisme" i practiqui una oposició d'Estat. Davant l'anunci de la presència destacada de Zapatero en el congrés del PSOE i la reaparició mediàtica de l'expresident, els populars asseguren que "Sánchez acabarà com Zapatero i Nadia Calviño com Pedro Solbes".Sobre elel PP els titlla de "peronisme pur" i qualifica l'acord de PSOE amb Podem per aprovar la llei de l'habitatge de "xantatge" al qual han cedit els socialistes. Per a la portaveu del PP al Congrés,Sánchez ha convertit el problema de l'habitatge en "pura mercaderia per seguir a la Moncloa". En una línia totalment diferent, Casado ha anunciat que si arriba a la Moncloa, "alliberarà tot el sòl públic per fer baixar el preu de l'habitatge".Gènova ha fet un gran esforç per solidificar el lideratge de Casado.ha tingut aquest objectiu mentre el president del PP protagonitza un pols amb la presidenta madrilenya,, pel control del partit a Madrid. Alhora, cal no perdre de vista altres moviments que tenen lloc al PP. Casado i els barons no van a la una. Un dels que té més pes, el president andalús Moreno Bonilla, que va ser investit gràcies a Vox, ara hi marca distàncies i assaja un acord amb els socialistes per aprovar els pressupostos.Un dels elements que defineixen aquest 12-O és precisament que es parla com mai d'hispanitat en un intent de recuperar la visió més tradicional de la història d'Espanya. Casado ha anunciat aquest dilluns que, si arriba al poder, crearà una prop del Prado i del Centre Reina Sofia, repetint el que ja va dir durant la convenció: que la hispanitat és, afegint una afirmació nova, que la hispanitat va ser "precursora de la globalització".La dreta espanyola ha reaccionat aquests dies amb irritació a la petició del president de Mèxic,, exigint que Espanya demanés perdó per la conquesta. Un reclam que ha estat rebut com una ofensa pels sectors més patrioters, que enarboren de nou una història de glòries passades.

