Un atac informàtic deixa la UAB sense internet ni campus virtual i obliga a suspendre classes

ha afectat durant tot el matí de dilluns els serveis interns de la, deixant-los inhabilitats. Per culpa de l'aturada de tots els serveis d'internet. Això ha afectat el servei d'internet de tota la universitat. No funciona el Wifi del campus ni el Campus Virtual, per a alumnes ni per a professorat o altres membres de la UAB. L'anomalia s'ha registrat, i des de llavors els tècnics treballen per determinar l'abast.Tambéde la UAB. Segons fonts del centre a l'ACN, no ha transcendit l'origen de l'anomalia, i durant aquests matí els responsables de sistemes i del rectorat treballen per detectar-la.Els tècnics de l'Autònomades de les facultats i altres equipaments universitaris per intentar resoldre el problema. El centre informa els usuaris a través dels perfils a les xarxes socials, en què es recomana desconnectar tots els serveis vinculats a la UAB, inclòs el núvol, per evitar que la infecció s'estengui.A més, es demana quei que s'ha desat a l'escriptori, així com fitxers amb extensió .uab, s'apaguin els ordinadors i s'avisi al servei informàtic."Els tècnics s'han desplaçat fins al centre de càlcul per treballar analitzat l'afectació i s'ha activat el protocol habitual, desconnectant completament els serveis centrals per al campus i del món, fet que significa que no estan operatius els serveis corporatius", explica en declaracions a l'ACNHernàndez detalla que per a l'administració, donar que anul·la la majoria de procediments habituals. "Per al professorat significa que si l'activitat docent necessita un ordinador personal, no es podrà desenvolupar amb normalitat", apunta, un fet que ha obligat a suspendre les classes telemàtiques i amb ús de suports digitals.