Comissen una vintena de cavalls i burros a un tractant d'Osona per maltractament

Un tractant conegut

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha comissat 22, mules i ases a un tractant d. L'home, que està investigat per un presumpte delicte de, tenia els animals repartits entreLa recuperació es va fer divendres passat, 8 d'octubre, perquè, segons el departament, "la seva vida estavaper manca de cura per part de l'amo". Els animals comissats s'han traslladat aper a la seva recuperació.La denúncia va interposar-la(Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals) el passat juny després que diversos particulars els alertessin. L'entitat va avisar de la situació al departament iimmediatament.Després de la retirada dels animals, tal com explica FAADA en una nota, dues de lesingressades, a l'Hospital Veterinari de la UAB i a l'Hospital Veterinari equí Eguisof, van haver de ser sacrificades pel seu "pèssim estat"; mentre que un altre cavall va morir de forma sobtada pocs dies abans del decomís.Segons FAADA, des de feia temps el tractant es dedicava a comprar èquids vells i amb lesions que ja no servien a les hípiques, per engreixar-los i portar-los a l'escorxador, encara que ara, per llei, ja només podia portar els poltres acabats de néixer. En aquest sentit, l'entitat explica que el tractant i la seva "" ja era coneguda pels cossos policials.De fet, abans delaquest octubre, ja s'havien fet tres actuacions a les explotacions, on es va certificar la mort de tres animals. Per tot això, el departament va decidir tancar finalment els espais i comissar tots elsFAADA felicita el departament i els altres cossos policials implicats en la investigació per acabar tancant l'explotació i retirar tots els èquids. Tot i això, lamenta que hagin mort tres animals per la lentitud a l'hora de prendre una decisió i la falta de seguiment del responsable, que ja havia estatanteriorment. Precisament, el 2017, l'associació, d'Osona, havia denunciat el tractant per deixar morir un cavall.

