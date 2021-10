ha presentat, aquest diumenge, la, amb la presència de les integrants dels equips femenins del club, amb el cos tècnic, patrocinadors i regidors de la ciutat. Ho han fet a través d’unque ha elaborat el berguedàEl president de l’entitat,, ha informat que “tot i ser un espot promocional,”. També ha valorat que amb aquest audiovisual han volgut transmetre tot allò que han arribat a "sentir" en les grades del pavelló, a casa i a fora. "Són comentaris que es repeteixen i creiem que no haurien d’estar interioritzats en aquesta societat”, ha afegit Pons.Des de l’entitat han volgut donar-li una volta ii esperen que en els pròxims anys, com en qualsevol dels esports que es practiquen a la comarca. Finalment, el president ha agraït a l’artífex de l'espot, Pep Vendrell, a Judit Jordana i a totes les noies i nenes que hi han participat, juntament amb el consistori de Berga i al gimnàs Tossalet per la cessió de les instal·lacions.Aquest projecte va néixer fa 5 anys, quan la present junta va assumir la direcció del club i es va començar per la. Segons ha informat Pons, “aquesta llavor no la vam plantar nosaltres, sinó que estava plantada des de, quan una generació d’or va aconseguir guanyar els”. En aquesta línia, el club espera que d’aquí surtin noves generacions de noies que gaudeixin d’aquest esport.

