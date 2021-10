Troben mort l'home de 94 anys perdut al Lluçanès des de divendres

Aquest matí, s'ha localitzat el cos sense vida de l'home deque es buscava des de divendres a, al terme municipal de. Tal com expliquen en una nota, l'han trobat voluntaris a un quilòmetre i mig, al nord-oest de la població, a prop del pantà de Santa Eulàlia.Des de l’avís de la, el passat divendres a la nit, els Bombers de la Generalitat han establert un dispositiu de recerca molt ampli amb diverses dotacions terrestres, efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) subaquàtics i de muntanya, per terra i aire amb l’helicòpter de rescat, binomis amb guia i gos de rastreig del GRCR (Grup Caní de Recerca), la unitat sanitaritzada del GROS (Grup Operatiu de Suport) amb sanitari del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), els EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal) i la unitat de comandament.A l'operatiu també hi han participat, amb la Unitat de Muntanya, la Unitat Canina i dotacions de Seguretat Ciutadana, el Sistema d’Emergències Mèdiques que hi ha desplaçat ambulància i l’equip de psicòlegs, i persones voluntàries.Durant aquests dies els Bombers han coordinat aquest dispositiu establint grups de treball per sectors. Així, a més de sobrevolar la zona amb l’helicòpter, s’ha fet recerca intensiva i extensiva per terra en un radi de més d’un quilòmetre des de Santa Eulàlia de Puig-oriol i s’ha buscat el rastre per la zona del poble, s’ha recercat per camins, zona forestal, urbanitzacions, basses, rierols i gorgs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor