L'11 d'octubre de 1971,apareixia per primer cop com a single a les llistes, ràdios i mitjans dels Estats Units. Era l'inici d'una cançó que es convertiria en llegenda i faria encara més gran el llegat deconsiderat un dels millors cantants de tots els temps. El tema va ser escrit pel mateix cantant britànic durant un matí de 1971, a la seva mansió d'Ascot, assegut al seu piano blanc., ha relatat diversos cops com va sorgir Imagine en pocs minuts de les mans de Lennon. Imagine és una de les millors cançons de la història, segons diversos experts, però és realment la millor de la carrera del cantant dels? Hem seleccionat les millors segons la revista especialitzada

