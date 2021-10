Indignació a França per la gran xiulada de l'afició espanyola a «La Marsellesa»

Himno de Francia 🇫🇷 pic.twitter.com/RU4CA2W4ba — Javier Herráez (@javiherraez) October 10, 2021

A punto de empezar el partido ,,, LA MARSELLESA, himno de Francia y el tridente de selección francesa , Mbappe pic.twitter.com/oWP6zLY6kL — manuel (@manuel75995062) October 10, 2021

Espanya va perdre ahir a la nit la final de lade futbol contra la selecció francesa després d'un vibrant partit. Els devan avançar-se en el marcador però la remuntada de França gràcies als gols devan suposar un cop molt dur per a un combinat espanyol que va sorprendre els vigents campions del món. Diverses errades arbitrals -i un possible fora de joc d'Mbappe- han marcat el debat posterior al partit, però un dels moments previs a la final han despertat forta polèmica al país gal.En el moment que van sonar els himnes a l'estadi de Milà per a presentar les dues seleccions participants del gran partit,de manera vehement La Marsellesa. Els aficionats que van omplir l'estadi de San Siro, però, no van carregar contra l'himne espanyol ni es va escoltar cap xiulada.Diversos mitjans francesos, tant generalistes com esportius, han recollit les imatges de la xiulada a l'himne nacional de França, un dels més reverenciats al món.en directe del partit des de Radio Televisió Espanyola (RTVE).​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor