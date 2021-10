Están vivos de milagro, todo nuestro apoyo a la policía municipal de Sabadell @PoliciaSabadell @splcmesabadell , nos jugamos la vida por culpa de unos desgraciados malnacidos😡😡😡😡 pic.twitter.com/jtuPjUOUZF — SPL-CME Policía Terrassa 🚔🚔 (@SPLCME_Terrassa) October 10, 2021

La @PoliciaSabadell i @mossos busquen uns lladres que cap a les 22:30 han estat sorpresos per agents locals després de robar en una empresa tecnològica.S’han sentit trets.Han fugit en una Renault Boxer robada cap a la BCN per la C58. Hi ha dos agents ferits lleus per una caiguda. pic.twitter.com/41HE40srFB — Anna Punsí (@punsix) October 10, 2021

Les dues furgonetes recuperades

Lava rebre, ahir a la nit, al voltant de les 22 hores, un avís per. Diverses unitats es van desplaçar fins al lloc i quan ultimaven l'entrada,vani es va iniciar unaAixí ho han explicat fonts municipals a. En la sortida abrupta del local es van endur per davant una moto policial i van causar danys en un altre cotxe. Els fugats van agafar direccions diferents i es va iniciar, a la qual s'hi va sumarTal com han precisat les mateixes fonts, una de les furgonetes va dirigir-se en direcció Barcelona, i ai van sortir corrents. Aleshores,, han recalcat.L'operatiu conjunt entre ambdós cossos ha acabat amb. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i han engegat una investigació.La policia catalana ha confirmat que, però no el material que haurien sostret les persones que van participar en el robatori.i es desconeix el nombre de persones implicades. Segons ha apuntat l'empresa, els

