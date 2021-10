Canvi de preus a Netflix: augment de les tarifes a partir d'avui

Les noves tarifes, ja disponibles a la plataforma

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Després de més de dos anys sense variar el cost dels seus tres plans (Bàsic, Estàndard i Premium), a partir d'avui ja s'apliquen les noves tarifes per a tots els nous subscriptors. Des de la multinacional assenyalen que, els usuaris que ja tinguin una subscripció contractada, començaran a rebre. Ara per ara,que ofereix per a poder visualitzar contingut per streaming.El plaés manté sota el mateix preu:És la més assequible de totes les ofertes que ofereix. La tarifa, la més demandada (i compartida) de totes, augmenta un euro del seu preu anterior: ara costaràI és el plael que més eleva el seu preu, dos euros, passant dels 15,99€ als. Aquest augment de preus per part de Netflix era un moviment que s'esperava des del 2020, quan la multinacional ja va modificar les tarifes de països com els Estats Units i França.Els canvis ja es poden veure a la pàgina web de Netflix i a l'aplicació, si s'entra com a nou usuari.(ni es llegeix cap advertència per als usuaris que ja tenen un compte a la plataforma), però els nous preus ja estan disponibles al servei per a streaming.L'augment dels preus de les tarifes també era una de les alternatives sobre la taula per combatre el fet que milions de persones al món comparteixen el seu compte per dividir el cost que els suposa el servei. El març d'aquest any ja va anunciar que estudiava restringir els comptes compartits i així incentivar la subscripció de nous usuaris.Encara que Netflix no ofereix cap dada sobre quants usuaris hi ha subscrits al seu servei a l'estat espanyol, el portalassegura que ja ha superat la línia de les 209 milions de persones a tot el món. No hi ha cap plataforma més amb aquest volum de subscriptors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor