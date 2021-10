entrevista

"En clau local, i tothom ho sap, els resultats de les municipals ens van donar un rol important; jo diria que fins i tot central"

(Miravet, 1976) és, des de fa uns dies, el. Al capdavant del seu partit, Nou Moviment Ciutadà () va liderar una moció de censura contra la llavors alcaldessaTot plegat ha donat pas a una nova etapa amb les eleccions municipals de 2023 ja a l'horitzó. "Es va generar una progressiva manca de confiança", explica a l'hora d'argumentar què el va dur a trencar el pacte existent i explorar l'entesa amb els grups que en aquell moment eren a l'oposició.- La voluntat era que la transició fos ràpida, i crec que ens n'estem sortint. Les qüestions logístiques i pràctiques s'estan resolent, si bé encara el cartipàs no s'ha aprovat encara. Serà llavors quan tothom podrà identificar de manera clara amb qui s'hauran de tractar les qüestions del consistori, i quines accions es duran a terme. A nivell personal, i quan un fa un pas d'aquest tipus, s'ha d'estar preparat per al dia després, per a l'endemà. Jo ja coneixia com funciona un gabinet d'alcaldia, i per això ja som en marxa.- En clau local, i tothom ho sap, els resultats de les municipals ens van donar un rol important; jo diria que fins i tot central. Vam creure que era el moment d'apostar per un tipus de pacte que no s'havia produït en el mandat anterior. Se'ns va venir a buscar, potser perquè l'acord de govern que hi havia hagut fins llavors, amb el PSC, no va funcionar. Ens van oferir el pacte, i el ciutadà ho sap, ho torno a dir, que la suma pel pacte era possible des de diverses vies, amb diversos components. Els partits que després van anar a l'oposició també ens van venir a buscar. El que va passar és que, en aquell moment, les regidories que se'ns oferien i les responsabilitats que se'n derivaven ens van conduir a l'entesa amb Esquerra i Junts per Cambrils.- Que la confiança, que des del primer hauria de ser tota, amb els temps es va anar deteriorant. Tot allò que en el seu moment vam posar a la taula per pactar no ho vam veure ben orientat, ni consolidat. Va arribar l'oferta dels grups de l'oposició i va ser quan vam entendre que havíem de ser valents i responsables, i d'aquí que arribés la moció de censura.- No hi haver cap qüestió personal. Puc entendre que estiguin dolguts, i és quelcom que he tractat amb Camí Mendoza i Lluís Abella. No hi ha un únic motiu. Es va generar una progressiva manca de confiança.- L'opinió ciutadana. De vegades hi ha qui se'n riu, però a mi m'agrada copsar les opinions dels cambrilencs. En fan befa, quan dic que prenc el cafè aquí o allà, o que vaig a comprar segons on, i que m'escolto el que diu la gent. I aquesta gent em té prou confiança com per dir-me les coses. Amb el pas del temps, en aquest mandat, em vaig adonar que tot i que dedicàvem molts esforços a tirar endavant segons quins projectes, a governar bé, la percepció ciutadana era una altra. Quan tens un paper central, com és el nostre, i tens la capacitat de liderar, s'ha de fer un canvi. I és el que vam fer, des del Nou Moviment Ciutadà.- Actuar. Els primers dies han estat d'organització interna, però des del primer moment hem volgut sortir al carrer per explicar el canvi, perquè se'ns ha de veure i hem de ser creïbles. Les coses que no són sinceres no funcionen, i passen factures. Hi ha coses que trobem que són prioritàries, i ens hi posarem de seguida.- El manteniment de la via pública, posem per cas, i dels parcs i dels jardins, o l'arranjament de places i carrers. Intentarem revertir la situació. No perdrem la confiança dels ciutadans perquè sé que treballarem molt, ens centrarem en les prioritats i les mancances, i el resultat serà bo perquè s'ha fet una anàlisi de tot allò que pot ser petit i quotidià, però que és important per als veïns. Això es notarà, pel que fa a la qualitat de vida de la gent, i si arriben crítiques seran per altres qüestions. El repte és que hi hagi el convenciment que a dia que passi, el nostre govern sigui millor, i més fort.- Del nou de pacte se'n deriva l'entesa que hi ha projectes ja començats que són molt importants, per a Cambrils. Parlo de la Rambla de Jaume I, o de l'avinguda de l'Esport, per exemple, i són qüestions que aniran en paral·lel amb el dia a dia, amb l'agenda ciutadana. Crec que aquesta és la recepta cabdal, per als nous temps que han de venir. La nostra anàlisi, com a NMC, sumada a les aportacions dels grups que són al nou govern, aporten una altra visió, i poden establir prioritats com actuacions a la Llosa, al carrer de les Orquídies, o a l'avinguda de la Diputació, ja que el tram que va cap al pi rodó és una zona una mica degradada pel que fa a voreres, o als fanals.- Diuen que a la política cal estar preparat per a tot. I jo, a Cambrils, n'he vist de tots colors. No és pas que un ho pugui aguantar tot, però suposo que una reacció com la del govern sortint era d'esperar. Ara bé, la seva reacció no és el pas meu estil; jo no entenc la política d'aquesta manera. Puc entendre que hi hagi formacions que portin els seus discursos a la part personal dels oponents, però no hi entraré, com tampoc entraré a valorar qüestions anecdòtiques del passat que crec que poc importen als ciutadans. Si m'ho fan a mi, doncs mireu, no em fan mal però tampoc me n'oblido. La força l'he de concentrar en treballar molt; no la puc perdre en coses com aquestes.- De vegades, el ple és el lloc de l'escenificació, però després hi ha la normalitat institucional que es viu a tot ajuntament, i és que ens creuem als passadissos i als despatxos. Poc a poc recuperarem la normalitat democràtica, a la qual tots hem de contribuir: aquells a qui la moció els ha dolgut, i aquells que l'hem duta a terme.- Sí.- La cohesió hi és, de partida. Tots sabem que haurem de treballar moltíssim, cadascú a la seva àrea, per assolir els objectius que tenim abans de dos anys. De l'anàlisi que vam fer tots plegats, per entendre'ns, vam veure que el cotxe no acabava de tenir prou benzina, i que calia omplir el dipòsit amb l'energia dels 13 nous regidors. Això és el prioritari, i està per sobre de la ideologia que tot partit té. És cert que hi ha diversos grups municipals, i que hi ha regidors adscrits. Quan parles amb qualsevol d'ells, però, el convenciment de tirar endavant tot això és personal.- La manera de parlar amb uns i altres no va canviar i canviarà d'ara en endavant, pel fet que uns fossin sobiranistes i els altres no. A nosaltres el que ens interessa el municipi, i la manera de comunicar-nos amb uns i altres ha estat i serà la mateixa. Si cal, el que volem és posar la bandera de Cambrils abans de les altres. I això, la ciutadania ho sap.- Quan quedin sis mesos, o potser menys, per a les eleccions, farem l'anàlisi que calgui per avaluar una estratègia en clau de partit. Ara per ara, no tinc pas temps, de fer-la. M'he de centrar en el repte que tinc al davant. El meu gran objectiu, i no ho dic pas en representació de Nou Moviment Ciutadà, és el de governar per a tots els cambrilencs.

